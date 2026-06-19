「株式市場で安定した利益を得ることができる」などと勧められ投資アプリを登録した三重県津市の50代の男性が、現金1億円あまりをだましとられました。 【写真を見る】YouTubeで表示された“広告”にアクセス… 50代男性が現金約1億円あまりだましとられる ｢安定した利益を得ることができる｣と勧められ… 投資アプリ登録 三重･津市 警察によりますと、津市に住む会社員の50代の男性は今年1月、YouTubeに表示された株式投資に関す