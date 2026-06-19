日本バレーボール協会は19日、日本時間19日に行われるネーションズリーグ予選ラウンド第2週フィリピン大会のチェコ戦に出場するメンバーを発表した。セルビア戦で負傷交代した荒木彩花（24）とアウトサイドヒッターの北窓絢音（21）がリザーブにまわり、35歳で初代表のセッター栄絵里香とミドルブロッカーの山口真季（27）を登録した。【日程・結果】ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男