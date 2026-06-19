合宿地となるメキシコに向かう直前、成田空港で行われたセレモニーで、日本代表監督の森保一（57）はこう高らかに宣言した。【イケメン注意】森保監督と“美人妻”の間に生まれた次男・圭悟さん。ユーチューバーとして活動している「W杯で我々が優勝するところを、喜んで頂けるように頑張ってきます」長期政権を築いた森保一監督©時事通信社◆◆◆森保一とはどんな男なのか？6月12日（日本時間）、北中米W杯が開幕す