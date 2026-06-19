ナインティナイン岡村隆史（55）が18日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に相方の矢部浩之（54）とともに生出演。俳優反町隆史（52）とのあいさつに成功したと明かした。「W杯で盛り上がってる中、スタジオで収録してましたら。で、収録終わって楽屋に戻ろうと思ってスタジオの通路歩いてたんですよ。そしたら反町隆史さん。アイアン持って…ドラマの小道具だと思うんですけど」と切り出した。「