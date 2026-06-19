連日、真夏のような暑さが続いている新潟県内ですが、梅雨入りもまもなくとみられています。週間予報でみていきましょう。 20日（土）は、広い範囲で夕方から雨となりそうです。21日（日）は、低気圧の影響で1日を通して雨の予報です。21日の雨は、22日まで続きそうです。その後、24日（水）に一時的に日差しが期待できますが、25日（木）からまた天気下り坂とみられています。22日（月）から週末にかけては、くもりや雨の日