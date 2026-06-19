本記事では、ミニバン/SUV/コンパクトカー/軽自動車のボディタイプ別に、車内が広い車をランキングでまとめました。5人乗りの広い車や後部座席が広い車も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。【写真】車内が広いミニバン第1位は…車内の広さの基準とは？車内の広さを数値で見極める方法としては、主に以下の2種類が考えられます。・容積：室内長×室内幅×室内高・床面積：室内長×室内幅実際の広さはルーフやシートの形