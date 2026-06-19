セガは、Double Dagger Studioが開発するNintendo Switch向けソフト『リトルキティ・ビッグシティ～まいごの子猫の街さんぽ～』を6月18日に発売した。 【画像あり】になったらどこに行きたい？スクリーンショット 本作は、猫になって街を気ままに探索するカジュアルアドベンチャーゲーム。飼い主とはぐれてしまった黒猫の主人公が、オープンワールドの街を自由に歩き回りながら