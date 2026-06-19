オンラインコミュニティ「ビジュツヘンシュウブ。」（運営：オシロ株式会社）にて、2026年7月24日に山形県寒河江市で開催されるイベントの募集が開始された。 【写真】寒河江百貨店の店内の様子 本イベントでは銀座「森岡書店」の店主・森岡督行によるナビゲートとともに、森岡督行が故郷・山形にプロデュースした「寒河江百貨店」店内を巡る。本イベントは「ビジュツヘンシュウブ。」へ新たに入会した会員、先