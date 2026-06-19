ANYCOLORが運営するVTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」のライブBlu-ray『NIJISANJI COUNTDOWN LIVE “CROSSING TONES” [Blu-ray]』のパッケージ・封入特典デザイン、および特典映像「ライバーカメラ」の収録情報が公開された。発売は9月2日。 【画像あり】パッケージ・封入特典デザイン・法人別オリジナル特典 本商品は、2025年の年末から2026年の年明けにかけて開催さ