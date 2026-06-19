かつての「絶対王者」が抱いた強い危機感と新体制への変革ル・マン24時間レースで、トヨタが激戦を制し、4年ぶり6度目となる総合優勝を果たしました。このニュースはすでに様々なメディアが発信していますが、ここでは結果だけではわからない“裏側”をお届けします。【画像ギャラリー】優勝したTRの画像を見る（30枚以上）2018年の初優勝から5連覇を達成し「絶対王者」として君臨してきましたが、近年は強力なライバルの急