アクセサリーブランド「JAM HOME MADE」のムック『スマートに会計できる 超仕分け財布BOOK』のブラック版とダークグリーン版が、2026年6月19日にセブンネットショッピング、セブン-イレブンの一部店舗、宝島チャンネルで発売。あわせて、2026年1月に発売された書店版の重版も発表された。 【写真】誌面にはM!LKの吉田仁人が登場 本アイテムは、お札も小銭も全部仕分けられる多機能財布。千円札・五