LaRaは、バーチャルアーティスト・HIMEHINAの楽曲『愛包ダンスホール』のMusic VideoがYouTubeで5000万回再生を突破したことを記念し、「愛いっぱい！ヒメヒナポップアップトースター」を6月18日より販売開始することを発表した。 （関連：【画像】HIMEHINA・田中ヒメと鈴木ヒナ） 本商品はMVに登場した田中ヒメと鈴木ヒナのSDイラストをデザインしたポップアップトースター。販