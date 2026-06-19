女優・木村文乃のファースト写真集『ふみの』の電子版が、6月19日よりワニブックスから配信開始された。 【写真】女優・木村文乃『ふみの』収録カットを見る 『ふみの』は2013年11月9日に紙版が発売された木村文乃のファースト写真集。2013年1月から半年以上かけて撮りおろされ、当時25歳だった彼女の姿を一冊にまとめている。撮影は西田幸樹が担当した。 誌面では、降りしきる吹雪の中で行われた冬の撮影に