「ソールで砂を叩く、プロのバンカーショットと同じインパクトを作るなら、左手首を甲側に折って振るのがコツです」と、プロコーチの永井直樹は語る。そのポイントをじっくり聞いてみた。【連続写真】フックグリップで握り、左手甲を上に向けて振り抜く！ 驚くほど砂が薄く取れる◇◇◇バンカーのセオリーとして昔から言われているのが、オープンスタンスに構えてカット軌道で振る打ち方です。ただ、その形だとフェースは右を