＜ニチレイレディス初日◇19日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが終了した。17日に21歳を迎えたばかりの荒木優奈が1イーグル・6バーディの「64」をマーク。8アンダー・単独首位発進を決めた。【写真】太モモがピタッ！都玲華は体幹が強いです6アンダー・2位に木戸愛。5アンダー・3位タイには菅楓華、金田久美子、ささきしょうこ、神谷桃歌、常文恵、ルーキー