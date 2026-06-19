俳優の亀梨和也が19日、都内で行われた「GiGO×亀梨和也 コラボキャンペーン発表会」に登壇。赤西仁とやりたいことを語った。【写真】コミカルなポーズをする亀梨和也ゲームセンター「GiGO」の新WebCMおよびショートドラマに出演する亀梨。新CMでは亀梨が、思わず口ずさみたくなるような楽曲に合わせて、軽快なダンスを披露した。「このダンスを一緒に踊りたい芸能界の友人は」という質問が投げかけられると、「いくらなんで