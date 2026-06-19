お笑いコンビ「ナインティナイン」矢部浩之（54）が、18日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。過去に同じマンションの住人だった大物について語った。視聴者から寄せられた「アフタヌーンティーを楽しむことを『ヌン活』と呼ぶ人を受け付けられない」というメッセージをテーマにトークを繰り広げるコンビ。矢部は唐突に「全然関係ないけど、ホリエモンってずっとホリ