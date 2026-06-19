元フジテレビアナウンサーの藤本万梨乃が19日、芸能プロダクション「ジャパン・ミュージックエンターテインメント」に所属したことを報告した。事務所によると、所属は1日付。【写真】思い出の地を振り返り…退社を報告したフジ藤本万梨乃アナ藤本は自身のインスタグラムで事務所への所属を報告し、「アナウンサーとしてこれまで経験してきたことを大切にしながら、新しいことにも果敢に挑戦し、成長していけたらと思っていま