男性9人組「SUPER★DRAGON」が19日、都内で7月11日スタートのフジテレビの冠番組「スパドラ★クエスト」の会見に出席した。結成11年目での初冠バラエティー番組放送決定に加え、来月15日に発売するニューシングル「CallMeAsap/NUMBER」の収録曲「Afterthesummernight」が、7月25日〜8月23日に台場のフジテレビ本社屋ほかで開催するリアルエンタメイベント「お台場ファンライジング〜楽しくアガる！真夏のエンタメ最