◇出場選手登録【ソフトバンク】石塚綜一郎捕手（打線強化）【日本ハム】上原健太投手（中継ぎ強化）【阪神】今朝丸裕喜投手（中継ぎ強化）【DeNA】加藤響内野手（内野強化）【中日】A.アブレウ投手（腰痛完治）、尾田剛樹外野手（外野強化）【広島】佐藤啓介内野手（打線強化）◇同抹消【日本ハム】河野竜生投手（再調整）◇支配下選手登録【日本ハム】松岡洸希投手