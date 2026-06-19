第2次世界大戦中、日本軍は数十隻の無標識船を用いて6万2000人以上の捕虜を輸送した/German Federal Archive via CNN Newsource（CNN）1944年9月21日、南シナ海を突き進む日本の船団のうち1隻の船倉には、約1200人の英国人およびオランダ人の捕虜が詰め込まれていた。米軍の戦闘機は標識のないこの船を軍用貨物船と誤認し、4発の魚雷を投下した。そのうち1発が船に命中。船体は真っ二つに割れて数分で沈没し、甲板下に閉じ込められ