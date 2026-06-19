愛知県の豊橋市議会は、長坂尚登市長に対する辞職勧告決議案を可決しました。 【写真を見る】【速報】愛知･豊橋市長の辞職勧告決議案 市議会で可決 “新アリーナ”の事業費約40億円増加で最大会派の自民市議らが提出 ｢最終的な判断と責任を他者に委ねる姿勢目立つ｣ 豊橋市の長坂尚登市長に対する辞職勧告決議案は、新アリーナ建設の事業費増加について「長坂市長の判断が主たる原因であり、その責任は極めて重大」な