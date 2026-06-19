ラッパーでシンガー・ソングライターのちゃんみな（27）が19日、自身のXを更新。8日に甲状腺機能低下症に伴うのどの不調のため一定期間の療養に入ることを発表。現在の状態を明かした。「沢山のご心配をおかけしてます。みんな暖かい言葉を沢山ありがとう」と書き出し、「ここ数日で回復し始めて、今は家族や友人の力を借りながらゆっくりと人間をしております」と現状を明かした。「これからもあんまり無理せずに周りの人の