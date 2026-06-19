NPB(日本野球機構)は19日の公示を発表。日本ハムは上原健太投手を一軍登録し、河野竜生投手の登録を抹消しました。5月20日の楽天戦、7回のマウンドにあがった上原投手は、先頭からゴロと空振り三振に取るも、続く辰己涼介選手の打席で右脚を痛めたようなそぶりを見せ、途中降板となっていました。その後「右ハムストリングス肉離れ」と診断され、「ゲーム復帰まで約2〜4週間の見通し」ということも明かされていました。約1か月ぶり