19日午後2時すぎ、埼玉県のJR大宮駅に向け走行中の新幹線に「刃物を持っている人がいる」との110番通報がありました。刃物を持っていた男性はすでに確保されています。警察やJR東日本によりますと、19日午後2時すぎ、上野駅から大宮駅に向け走行中の下り北陸新幹線車内で「刃物の柄のようなものを持っている人がいる」と乗客から乗務員に通報がありました。その後、JRからの110番通報で警察官が停車中の大宮駅に駆けつけ、車内で刃