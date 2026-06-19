30年以上、愛車「シーマ」を乗り込んでいる女優伊藤かずえ（59）が19日、Xを更新。自身のYouTubeチャンネルに寄せられた声に驚きの声を上げた。「私がYouTubeでドライブトークしているのは違反なんですか？」と投げかけた上で「NHKに意見した人がいるようですが、これは私の問題なので私のsnsに直接言ってください」と主張。「これまで撮影したものはアップしますが、これからはドライブトークはやりません」と宣言した。伊藤のYou