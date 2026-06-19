サッカーのカーボベルデ代表ＧＫボジニャ（４０＝チャベス）に、ロシア・プレミアリーグ移籍が浮上している。北中米Ｗ杯１次リーグＨ組初戦（１５日＝日本時間１６日、米国・アトランタ）では、優勝候補とスペイン０―０で引き分けた。スーパーセーブ連発により、一躍時の人となった。ロシアメディア「ｓｐｏｒｔｓ．ｒｕ」は「ボジニャの代理人は４０歳のＧＫがロシアに移籍する可能性があるかどうかについて答えた」と報道