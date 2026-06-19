【モデルプレス＝2026/06/19】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が6月18日、自身のInstagramを更新。夫でタレントの大倉士門とのアメリカ旅行の様子を公開した。【写真】第1子妊娠の27歳ギャルタレント「完璧なスタイル」ショーパンコーデで圧巻美脚際立つ◆みちょぱ、ラスベガスでの美脚ショット披露2025年11月の投稿にて、10月30日の自身の誕生日旅行としてアメリカ・ロサンゼルスやラスベガスを大倉と訪れたことを報