【モデルプレス＝2026/06/19】中島健人が主演、長濱ねるがヒロインを務める映画「ラブ≠コメディ」（7月3日公開）のドキュメンタリー“風”特別映像「Episode0」が解禁された。【写真】32歳STARTOタレント主演映画、本編では描かれない特別映像◆中島健人、ラブコメ界のプリンス演じる今回解禁されたのは、“360度全方位イケメン”と称される人気俳優兼アイドル・神崎麗司（中島）の、劇中では描かれなかった「Episode0」を収録し