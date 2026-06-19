【モデルプレス＝2026/06/19】歌手でタレントの中川翔子が6月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子の兄の姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】双子出産の41歳タレント「成長早い」ポロシャツサイズ90の0歳双子兄◆中川翔子、成長著しい双子の兄の姿公開中川は「なんかもうどんどん大きくなってきてお兄ちゃんポロシャツ90」とコメントを添え、双子の兄の写真を投稿。ネイビーのポロシャツに大きめのスタイを付け、つ