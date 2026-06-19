マダニ【提供 国立感染症研究所】 岡山県で「ダニ」を媒介とした感染症が増えています。ダニの活動が活発になる時期に注意を呼び掛けています。 岡山県では6月14日までにダニ媒介感染症である日本紅斑熱の患者が3人、SFTS（重症熱性血小板減少症候群）の患者が1人報告されています。 岡山県疾病感染症対策課によりますと、県内の日本紅斑熱の患者数はここ数年増加傾向です。2024年に最多の患者数となり、2025年はそれ