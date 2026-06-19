そうめん流しを体験する園児麺蔵人浅口市鴨方町小坂東 流れてくるそうめんを箸でキャッチ。19日、岡山県浅口市の特産品、手延べそうめんを使った「そうめん流し」を地元の園児たちが体験しました。 伝統の味を子どもたちに楽しんでもらおうと「かも川手延素麺」が毎年行っているものです。 かも川手延素麺によりますと、浅口市鴨方地区で作られる手延べそうめんはもちもちとした食感でコシもしっかりあるのが