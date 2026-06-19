手塚治虫文化賞贈呈式朝日新聞社中村史郎会長（左）と新生賞受賞のサイトウマドさん（朝日新聞社提供） 故・手塚治虫さんの業績を記念した「第30回手塚治虫文化賞」（朝日新聞社主催）の贈呈式が6月11日、東京で行われました。初めての単行本『怪獣を解剖する』により新生賞を受賞した高松市在住の漫画家サイトウマドさんが受賞スピーチで語ったのは瀬戸内海の橋脚の島で目にした光景でした。制作中「怪獣って何だろう