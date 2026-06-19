米国とイランの協議中止などでドル高優勢＝東京為替概況 ドル円は朝に調整が入るも、その後反発。ドル全面高が支えとなった。ただ、昨日の高値161.81円には届かず、161.46円までとなった。前日の海外市場では、米FOMC後の利上げ期待が強まる形でドル高となり161.81円を付けたが、その後は大口の売りなどに押されて160.97円を付ける場面もあった。しかしすぐに反発し、161.40円前後で東京の朝を迎えた。 中国・香港市場が