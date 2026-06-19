【これからの見通し】今週は中東情勢から米利上げ観測に視線移動、ドル高継続を確認へ この後の海外市場では、今週のドル高の継続性を確認することとなろう。中東情勢が米国とイランとの覚書合意・署名によって緩和された。しかし、あくまでも60日間の暫定合意との冷めた見方も出てきている。イスラエルをめぐるイラン側の不信感はなかなかぬぐえないようだ。いったん、有事のドル買いが後退したものの、ドル売りトレンドまで