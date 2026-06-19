ポンド買い、予想上回る英小売売上高を受けて＝ロンドン為替 ロンドン朝方はポンド買いが優勢。日本時間午後3時に発表された5月英小売売上高が前月比+1.2％と前回の-1.0％から回復、市場予想+0.5％を上回ったことに反応した。英財政赤字拡大や補欠選でスターマー首相のライバルであるバーナム氏が勝利するなど、ポンドにとってはネガティブな材料もでているが、現状ではポンドが買われている。 GBP/USD