お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」中田敦彦の妻で、タレントの福田萌が、夫婦ショットを公開し話題だ。５日に４１歳の誕生日を迎えた福田。１９日にインスタグラムで「誕生日、お祝いしてもらいました」と報告し、夫・中田との夫婦ショットを添えた。この投稿にファンからは「おめでとうございますお２人とも良い顔してます」「あっちゃんお久しぶりにみました、おめでとうございます素敵な笑顔」「お誕生日おめでとう