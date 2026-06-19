２０２４年８月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さんが、最新ショットを披露した。１９日までにインスタグラムで「寒くて眺めているだけだったけど、水着はｓｅａｄｒｅｓｓのもの。普通にトップスとしても着られて、便利でした！」とつづり、まるで街着のような水着姿をアップ。ほっそりとした腕やデコルテを見せ、１万１０００もの「いいね！」が集まっている。渡邊さんは１５日の投稿で「空と繋（つな）