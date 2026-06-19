日本歌手協会の歌の祭典「夏まつり歌まつり２０２６」が２４、２５日に東京・練馬文化センター大ホールで行われる。２日間で昼夜３公演、総勢１００人以上の歌手が出演。５月３１日に悪性リンパ腫のため９２歳で死去した菅原洋一さんの追悼コーナーのほか、今年度の「歌手協会名人賞」となった倍賞千恵子のセレモニーなどが行われる。倍賞は三橋美智也さんが歌った「星屑の町」を歌うほか、菅原さんとの競作「忘れな草をあな