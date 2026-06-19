冷凍肉の保存どうしている？ まとめ買いした肉を冷凍したものの、使いたいときに解凍したら冷凍焼けでパサパサ、風味も失われている。そんな冷凍焼けを防ぐ簡単な方法があります。この裏ワザで残念な冷凍肉とはさよならしましょう。 パックごと包む 肉をパックごとアルミホイルで包む、これだけです。実際にこのレシピで作った人の感想 つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「目からウロコです！」「パックごとは