中道改革連合の小川代表は19日午後、立憲民主党と公明党に対し、合流をにらんだ協議体の設置を呼びかけた。その後の記者会見で、「現政権に代わる受け皿は必ず必要で、我々中道リベラル勢力が国家国民のためにどうあるべきかという視座に立って、3党間の組織課題を協議していきたい」と強調した。3党の合流をめぐっては、中道・公明両党が早期の実現を目指す一方、立憲は慎重な姿勢で、正式な協議が行われていない。19日正午頃に行