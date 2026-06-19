19日午前、東京・北区の小学校で授業中に火事があり、児童が大けがをするなど11人がけがをしました。小学校の午後3時45分現在の状況を、広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。学校の4階、窓がすっかりなくなっている場所が、火元とみられる音楽準備室の前の廊下の窓です。通報があったのが午前11時ごろです。音楽準備室のストーブから火が出たのではないかということで、今も消防の姿があります。出火当時、音楽室で5年生の授