FIFAワールドカップ2026のグループステージ第一戦で、強豪オランダを相手にして二度も追いつく展開で引き分けに持ち込み、貴重な勝ち点1を獲得したサッカー日本代表。試合後の会見に臨んだ森保一監督からは、かつて自らが指導を受けたオランダの名匠を引き合いに、「オランダの指導者の方々が日本のレベルアップに貢献して頂いたので、感謝したいと思います」と述べ、異例の形で敬意と感謝を表明した。この言葉に、オランダから多