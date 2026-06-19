選手のシールとアルバム＝5月25日、ブラジル・サンパウロ（共同）【サンパウロ共同】サッカーW杯北中米3カ国大会で史上最多6度目の優勝を狙うブラジルでは、各国代表選手の顔写真が入ったシール集めが熱気を帯びている。4年に1度の祭典の到来を告げる“風物詩”にもなっており、各地で開かれるシール交換会も盛り上がる。シールはイタリアのパニーニ社が1970年、ブラジルが優勝したメキシコ大会に合わせて販売を開始した。世界