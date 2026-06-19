東京証券取引所19日の東京株式市場は日経平均株価（225種）が続伸した。米国とイランの戦闘終結に向けた動きなどから、買い注文が優勢となった。終値は前日比196円57銭高の7万1250円06銭と史上最高値を更新した。東証株価指数（TOPIX）は23.22ポイント安の4044.96。出来高は約31億5419万株だった。