岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」は１９日夜に最終回が放送される。神奈川県警刑事の兄・田鎖真（岡田将生）と弟・田鎖稔（染谷将太）が、１９９５年４月２６日、自宅で父田鎖朔太郎（和田正人）と母田鎖由香（上田遥）が刺殺された事件（時効成立）の真相に迫っているが、真犯人は本当に茂木幸輝（山中崇）なのか、足利晴子（井川遥）や秦野小夜子（渡辺真起子）の正体など、多くの謎が残っている。主