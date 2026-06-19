警察官を装ったウソの電話などで現金をだまし取る「ニセ警察詐欺」の被害が若い世代の間でも増えていることから、警視庁はきょう（19日）、若者が多く集まる東京の渋谷で注意を呼びかけました。去年1年間の全国の被害額が1400億円を超え、過去最悪となった「特殊詐欺」による被害のうち、およそ7割を占めるのが「ニセ警察詐欺」です。警察官を装い、ビデオ通話で警察手帳を示すなどして現金をだまし取る手口で、20代から40代の被害