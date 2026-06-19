サッカー日本代表ＦＷ小川航基（２８）が１９日、自身のインスタグラムを更新。ＦＷ塩貝健人（２１）との２ショットを投稿した。ともに代表の練習着にリュックを背負った格好で、カメラに笑顔。小川の投稿に塩貝が「めちゃめちゃ好きやん」「寝てる？俺」とコメントした。フォロワーからは「次戦以降もツートップぴったりコンビネーション楽しみ」「イケメンだなぁ〜」「いい笑顔です」「ステキなふたり♥」「二人とも