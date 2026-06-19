気象予報士でフリーアナウンサーの根本美緒（47）が19日、インスタグラムを更新。多くの教えを受けたという“敏腕制作マン”が死去したことを伝え、追悼した。根本は「また大好きだった方が空の彼方へ。朝ズバッ！の水曜プロデューサーで、ウォッチ、ビビットなども作られてた敏腕制作マンでした」と、自身がお天気コーナーを担当したTBS系情報番組「みのもんたの朝ズバッ!」をはじめとする番組を多数手掛けたスタッフが亡くなった