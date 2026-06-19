指定暴力団・住吉会系「幸平一家」傘下組織の組員など3人が恐喝未遂の疑いで逮捕された事件で、警視庁はきょう（19日）、関係先となる「幸平一家」の組事務所に家宅捜索に入りました。この事件は去年4月、東京・池袋のビルで、38歳の男性に「てめぇぶっ殺すぞ。1500万円払え」などと言って現金を脅し取ろうとしたとして、指定暴力団・住吉会系「幸平一家」傘下組織の組員など3人が警視庁に逮捕されたものです。警視庁はきょう（19